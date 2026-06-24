Schreckt Jürgen Klopp Oliver Glasner ab?

Seit Anfang 2025 arbeitet Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull. Der Deutsche berät dabei Klubs, die Red Bull gehören oder den österreichischen Energydrinkhersteller als Hauptsponsor haben.

Dazu zählt auch der FC Red Bull Salzburg. Von Kontinuität auf der Trainerbank jener Klubs ist aktuell aber keine Spur.

Neun Trainer im Red-Bull-Kosmos wurden seit Klopps Amtsantritt entlassen. Der Rauswurf von Ole Werner bei RB Leipzig soll auf Klopps Empfehlung erfolgt sein.

Lange unrühmliche Liste

Marco Rose (RB Leipzig, 2025), Tetsu Nagasawa (RB Omiya Ardija, 2025), Sandro Schwarz (New York Red Bulls, 2025), Fernando Seabra (Red Bull Bragantino, 2025), Thomas Letsch (Red Bull Salzburg, 2026), Stéphane Gilli (Paris FC, 2026), Daniel Beichler (Red Bull Salzburg, 2026) und Yuki Miyazawa (RB Omiya Ardija, 2026) gehören weiters der unrühmlichen Liste der Entlassenen an.

Die Rolle Klopps bei Red Bull soll deshalb einige Trainer abschrecken, berichtet die "Bild". Das Boulevardmedium nennt dabei Oliver Glasner, der nach seinem Palace-Aus unter anderem in Leipzig gehandelt wurde.

Klopp soll am Ende auch hinter der Leipzig-Anstellung von Martin Demichelis stecken. Die Anstellung von Danny Röhl in Salzburg wird dem Bericht zufolge hingegen hauptsächlich Sportchef Marcus Mann zugeschrieben.