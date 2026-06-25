Neuer Mitarbeiter für Sturm-Sportdirektor Michael Parensen!

Wie der österreichische Vizemeister am Mittwoch bekanntgab, trennt sich der Verein nach nur eineinhalb Jahren von Benjamin Schunk. Der Nachfolger für den Posten des Technischen Direktors ist wohl schon fix.

Sturm will neuen Weg einschlagen

Auf der Website des SK Sturms findet Sturm-Geschäftsführer Sport, Michael Parensen, zum Abschied noch einmal lobende Worte für seinen scheidenden Mitarbeiter:

"Er kam in einer Zeit des Umbruchs nach Graz, die nicht immer einfach war, und hat stets mit Akribie und Hingabe gearbeitet. Dennoch wollen wir auf der Position des Kaderplaners bzw. Technischen Direktors in Zukunft einen neuen Weg einschlagen und uns anders ausrichten, daher haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen. Ich wünsche Benjamin für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute!"

Schweizer übernimmt Posten bei Sturm

Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Print-Ausgabe berichtet, soll der Schweizer Philipp Kaufmann die Nachfolge von Benjamin Schunk antreten.

Der 32-Jährige arbeitete bisher als Kaderplaner und Technischer Direktor beim FC Basel, ehe 2024 der Wechsel als Sportdirektor in die dritte deutsche Bundesliga zu Osnabrück erfolgte.

Nach nur neun Monaten trennten sich dort wieder die Wege. Jetzt wird Kaufmann allen Anschein nach Technischer Direktor beim SK Sturm.