-
Ansapanier: Die Österreicher bei Werder BremenFußball - Sonstiges
-
Highlights: FSV Mainz 05 - Borussia DortmundGerman Bundesliga
-
Highlights: RB Leipzig - VfL WolfsburgGerman Bundesliga
-
Highlights: Borussia Mönchengladbach - VfB StuttgartGerman Bundesliga
-
Highlights: Bayer Leverkusen - Union BerlinGerman Bundesliga
-
Highlights: SC Freiburg - FC Bayern MünchenGerman Bundesliga
-
Highlights: Hertha BSC - 1. FC KölnGerman Bundesliga
-
Highlights: FC Schalke 04 - Eintracht FrankfurtGerman Bundesliga
-
Highlights: FC Augsburg - Werder BremenGerman Bundesliga
-
Highlights: Arminia Bielefeld - TSG HoffenheimGerman Bundesliga
Bericht: Noch ein Interessent für Schicker
Neben Red Bull Salzburg beschäftigt sich auch ein deutscher Bundesligist mit dem österreichischen Sportdirektor.
Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach einem sportlichen Verantwortlichen. Der Ausgang über die Verhandlungen rund um den Wunschkandidaten Andreas Schicker sind weiter völlig offen.
Nun bekommen die "Bullen" auch noch Konkurrenz aus der deutschen Bundesliga. Laut einem Bericht vom "Kicker" soll auch der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Schicker interessiert sein.
Die Wolfsburger sollen dem Bericht zufolge bereits Kontakt zum Steirer aufgenommen haben. In den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche geführt werden.
In der VW-Stadt soll der aktuelle Sportsgeschäftsführer von Hoffenheim die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten. Der 46-jährige Deutsche wurde bei den "Wölfen" kürzlich gemeinsam mit Cheftrainer Paul Simonis entlassen.