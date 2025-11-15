NEWS

Bericht: Noch ein Interessent für Schicker

Neben Red Bull Salzburg beschäftigt sich auch ein deutscher Bundesligist mit dem österreichischen Sportdirektor.

Bericht: Noch ein Interessent für Schicker Foto: © GEPA
Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach einem sportlichen Verantwortlichen. Der Ausgang über die Verhandlungen rund um den Wunschkandidaten Andreas Schicker sind weiter völlig offen.

Nun bekommen die "Bullen" auch noch Konkurrenz aus der deutschen Bundesliga. Laut einem Bericht vom "Kicker" soll auch der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Schicker interessiert sein.

Die Wolfsburger sollen dem Bericht zufolge bereits Kontakt zum Steirer aufgenommen haben. In den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche geführt werden.

In der VW-Stadt soll der aktuelle Sportsgeschäftsführer von Hoffenheim die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten. Der 46-jährige Deutsche wurde bei den "Wölfen" kürzlich gemeinsam mit Cheftrainer Paul Simonis entlassen.

