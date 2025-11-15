Bericht: Noch ein Interessent für Schicker

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach einem sportlichen Verantwortlichen. Der Ausgang über die Verhandlungen rund um den Wunschkandidaten Andreas Schicker sind weiter völlig offen.

Nun bekommen die "Bullen" auch noch Konkurrenz aus der deutschen Bundesliga. Laut einem Bericht vom "Kicker" soll auch der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Schicker interessiert sein.

Die Wolfsburger sollen dem Bericht zufolge bereits Kontakt zum Steirer aufgenommen haben. In den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche geführt werden.

In der VW-Stadt soll der aktuelle Sportsgeschäftsführer von Hoffenheim die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten. Der 46-jährige Deutsche wurde bei den "Wölfen" kürzlich gemeinsam mit Cheftrainer Paul Simonis entlassen.