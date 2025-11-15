Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

Daran schließt auch Marcel Sabitzer an, der eine "sehr engagierte und intensive Leistung" gesehen hat. Das bestätigt auch der Teamchef. "Wir haben es über weite Strecken des Spiels so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben und am Ende auch verdient gewonnen", hält Ralf Rangnick zufrieden fest.

Ein Lob für den Gegner

Einzig Mitte der zweiten Hälfte entwickelten die Hausherren etwas mehr Gefahr und kamen durch Standards zu Chancen.

Gegen den Ball stellten die Zyprer das ÖFB-Team immer wieder vor Herausforderungen, wie auch der Teamchef unterstreicht. "Wir wussten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Man muss auch dem Gegner ein Kompliment machen, denn es war ein Spiel, in dem es für sie tabellarisch um nichts mehr ging. Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht."

Gute Vorbereitung, gutes Spiel

Zypern habe immer wieder früh attackiert, "es war nicht einfach, freie Räume zu finden. Aber wir haben es gut gemacht", meint der Teamchef - der eine Mannschaft sah, die wieder weit näher an ihrer altbekannten Attitüde war, als noch gegen Rumänien.

Als einen Grund dafür nennt Rangnick die ideale Vorbereitung in Pafos. "Wir hatten heute das erste Spiel und fünf Tage Zeit, um uns vorzubereiten. Das war vor dem Rumänien-Spiel anders, da haben wir davor gegen San Marino gespielt und in den Tagen dazwischen eigentlich fast nichts mehr machen können", erklärt er.

Nur Haaland ist besser

Entscheidend war gegen Zypern aber auch ein glänzend aufgelegter Arnautovic.

"Ich bin überaus glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte", freut sich der Routinier, der nun bei acht Toren in dieser WM-Quali hält und damit Zweiter in der Torschützenliste hinter Erling Haaland ist.

"Das muss man mal so machen"

Speziell das zweite Tor des Belgrad-Legionärs war eines, in dem er seine Extraklasse zeigen konnte: Ein von Kevin Danso geklärter Ball landet bei Arnautovic, der in den Strafraum zieht, den zyprischen Keeper sowie einen Verteidiger versetzt und den Ball anschließend ins Netz legt.