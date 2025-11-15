Zypern Zypern CYP
Österreich Österreich AUT
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Marko Arnautovic
  • Marko Arnautovic
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

Eine souveräne Leistung und ein starker Arnautovic führten zu einem verdienten Sieg. Warum das ÖFB-Team diesmal dem eigenen Anspruch wieder weit näher kam als gegen Rumänien.

Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich könnte schon in wenigen Stunden ein WM-Teilnehmer sein.

Seinen Teil hat das ÖFB-Team dazu bereits beigetragen. Die Rangnick-Truppe zeigte am Samstagabend beim 2:0-Erfolg über Zypern (zum Spielbericht>>>) eine letztlich souveräne Leistung.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit Richtung Zenica, wo Bosnien Rumänien empfängt (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

"Jetzt können wir uns zurücklehnen und schauen, was beim anderen Spiel passiert", so Doppelpacker Marko Arnautovic nach der Partie im "ORF".

Der Kapitän ist zufrieden

Mit der Leistung seines Teams, welches er in Abwesenheit des gesperrten David Alaba als Kapitän anführte, war der 36-Jährige zufrieden.

Man sei hierher gekommen, um das Spiel zu gewinnen. Das spiegelte sich in seinen Augen auch auf dem Spielfeld wider: "Man hat die Energie auf und neben dem Platz gesehen. Bei jedem Pressball, bei jedem Anpressen. Da war die ganze Mannschaft dahinter", lobt er seine Teamkollegen.

"Man muss auch dem Gegner ein Kompliment machen, denn es war ein Spiel, in dem es für sie tabellarisch um nichts mehr ging. Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht."

Ralf Rangnick

Daran schließt auch Marcel Sabitzer an, der eine "sehr engagierte und intensive Leistung" gesehen hat. Das bestätigt auch der Teamchef. "Wir haben es über weite Strecken des Spiels so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben und am Ende auch verdient gewonnen", hält Ralf Rangnick zufrieden fest.

Ein Lob für den Gegner

Einzig Mitte der zweiten Hälfte entwickelten die Hausherren etwas mehr Gefahr und kamen durch Standards zu Chancen.

Gegen den Ball stellten die Zyprer das ÖFB-Team immer wieder vor Herausforderungen, wie auch der Teamchef unterstreicht. "Wir wussten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Man muss auch dem Gegner ein Kompliment machen, denn es war ein Spiel, in dem es für sie tabellarisch um nichts mehr ging. Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht."

Gute Vorbereitung, gutes Spiel

Zypern habe immer wieder früh attackiert, "es war nicht einfach, freie Räume zu finden. Aber wir haben es gut gemacht", meint der Teamchef - der eine Mannschaft sah, die wieder weit näher an ihrer altbekannten Attitüde war, als noch gegen Rumänien.

Als einen Grund dafür nennt Rangnick die ideale Vorbereitung in Pafos. "Wir hatten heute das erste Spiel und fünf Tage Zeit, um uns vorzubereiten. Das war vor dem Rumänien-Spiel anders, da haben wir davor gegen San Marino gespielt und in den Tagen dazwischen eigentlich fast nichts mehr machen können", erklärt er.

Nur Haaland ist besser

Entscheidend war gegen Zypern aber auch ein glänzend aufgelegter Arnautovic.

"Ich bin überaus glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte", freut sich der Routinier, der nun bei acht Toren in dieser WM-Quali hält und damit Zweiter in der Torschützenliste hinter Erling Haaland ist.

"Das muss man mal so machen"

Speziell das zweite Tor des Belgrad-Legionärs war eines, in dem er seine Extraklasse zeigen konnte: Ein von Kevin Danso geklärter Ball landet bei Arnautovic, der in den Strafraum zieht, den zyprischen Keeper sowie einen Verteidiger versetzt und den Ball anschließend ins Netz legt.

"Solange ich noch auf meinen Beinen stehen kann, werde ich für das Nationalteam spielen."

Marko Arnautovic

"Das muss man einmal so machen", klatscht Rangnick verbal Beifall - und hält nach wie vor große Stücke auf seinen Stürmer: "Wenn Marko fit und gesund ist und so wie heute eine positive Energie ausstrahlt, ist er nach wie vor ein extrem wertvoller Spieler für uns."

Der ewige Arnautovic?

Einer, der seine Karriere im ÖFB-Team nicht zeitnah beendet sieht: "Solange ich noch auf meinen Beinen stehen kann, werde ich für das Nationalteam spielen."

Zunächst sind aber nicht Arnis Beine, sondern die Daumen gefragt, die nun für Rumänien gedrückt werden. Gewinnt Bosnien nicht, ist Österreich fix Gruppensieger und somit für die WM qualifiziert. Er wünsche beiden Teams viel Glück, so Arnautovic. "Aber ich hoffe natürlich, dass es zu unseren Gunsten ausgeht".

Auf solche Gedanken will sich der Teamchef erst gar nicht einlassen: "Wenn es hart auf hart kommt, machen wir es am Dienstag klar."

Mehr zum Thema

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

ÖFB-Team
11
Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

ÖFB-Team
2
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

ÖFB-Team
22
Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

ÖFB-Team
34
WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
89
WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

ÖFB-Team
2
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Zypern Marko Arnautovic Ralf Rangnick Marcel Sabitzer