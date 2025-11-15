Wie cool kannst du in Minute 83 einen Elfmeter verwandeln? Johannes "Panenka" Moser sagt: "Ja!"

Österreichs U17 besiegt Tunesien im Sechzehntelfinale der WM in Katar mit 2:0 und trifft damit im Achtelfinale auf England. Ein historischer Erfolg – und einer, der die Ansakonferenz in Euphorie versetzt.

In der neuen Episode reagieren Hannes, July und Patrick auf die bärenstarke Teamleistung und nehmen Shootingstar Johannes Moser genauer unter die Lupe: Wer ist dieser Blondschopf, der plötzlich ganz Österreich begeistert?

Und jetzt seid ihr dran: Wie weit kommt Österreichs U17 bei der WM?

