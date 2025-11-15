Die Ansakonferenz als Podcast anhören:
Ansakonferenz
U17-Hype: Wer ist eigentlich Johannes Moser?
Die Ansakonferenz feiert Österreichs U17 – und entdeckt ihren neuen Panenka-Held.
Wie cool kannst du in Minute 83 einen Elfmeter verwandeln? Johannes "Panenka" Moser sagt: "Ja!"
Österreichs U17 besiegt Tunesien im Sechzehntelfinale der WM in Katar mit 2:0 und trifft damit im Achtelfinale auf England. Ein historischer Erfolg – und einer, der die Ansakonferenz in Euphorie versetzt.
In der neuen Episode reagieren Hannes, July und Patrick auf die bärenstarke Teamleistung und nehmen Shootingstar Johannes Moser genauer unter die Lupe: Wer ist dieser Blondschopf, der plötzlich ganz Österreich begeistert?
Und jetzt seid ihr dran: Wie weit kommt Österreichs U17 bei der WM?
Hier ansehen: