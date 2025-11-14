Woltemade trifft doppelt! Deutschland müht sich zu Sieg

Am fünften Spieltag der FIFA WM-Qualifikation feiert Deutschland einen 2:0-Auswärtssieg gegen Luxemburg.

Deutschland tut sich lange schwer und kann speziell in der ersten Hälfte nicht brillieren. Nach Wiederanpfiff dauert es aber nicht lange, bis die Deutschen treffen. Nick Woltemade erzielt nach Vorarbeit von Leroy Sane die Führung zum 1:0 (49.).

Zwanzig Minuten später schnürt Woltemade nach Zuspiel von Ridle Baku den Doppelpack zum 2:0 (69.) und sorgt damit für die Vorentscheidung.

Mit diesem Sieg festigt die Elf von Julian Nagelsmann die Tabellenführung in Gruppe A, während Luxemburg weiterhin punktelos am Ende der Tabelle steht.

Slowakei gewinnt spät

Slowakei gewinnt spät mit 1:0 gegen Nordirland. Tomas Bobcek schießt in der ersten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Mit einem Sieg im direkten Duell gegen die Deutschen könnten sich die Slowaken am Montag direkt für die WM qualifizieren.