Luxemburg Luxemburg LUX
Deutschland Deutschland GER
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
  • Nick Woltemade
  • Nick Woltemade
NEWS

Woltemade trifft doppelt! Deutschland müht sich zu Sieg

Gegen Luxemburg tut sich die DFB-Elf lange schwer. Erst in der zweiten Hälfte erlöst Nick Woltemade das Team.

Woltemade trifft doppelt! Deutschland müht sich zu Sieg Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Am fünften Spieltag der FIFA WM-Qualifikation feiert Deutschland einen 2:0-Auswärtssieg gegen Luxemburg.

Deutschland tut sich lange schwer und kann speziell in der ersten Hälfte nicht brillieren. Nach Wiederanpfiff dauert es aber nicht lange, bis die Deutschen treffen. Nick Woltemade erzielt nach Vorarbeit von Leroy Sane die Führung zum 1:0 (49.).

Zwanzig Minuten später schnürt Woltemade nach Zuspiel von Ridle Baku den Doppelpack zum 2:0 (69.) und sorgt damit für die Vorentscheidung.

Mit diesem Sieg festigt die Elf von Julian Nagelsmann die Tabellenführung in Gruppe A, während Luxemburg weiterhin punktelos am Ende der Tabelle steht.

Slowakei gewinnt spät

Slowakei gewinnt spät mit 1:0 gegen Nordirland. Tomas Bobcek schießt in der ersten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Mit einem Sieg im direkten Duell gegen die Deutschen könnten sich die Slowaken am Montag direkt für die WM qualifizieren.

Diese 30 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

