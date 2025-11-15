Mit 31: Ex-Nationalspieler Italiens beendet Karriere

Der ehemalige italienische Nationalspieler Mattia Caldara beendet seine Profikarriere.

Im Alter von nur 31 Jahren hängt der Innenverteidiger seine Fußballschuhe an den Nagel, nachdem er zuletzt mit der Suche nach einem neuen Verein gescheitert war. Im vergangenen Juli ist der Vertrag des Italieners beim Zweitligisten FC Modena ausgelaufen.

Caldara spielte in seiner Karriere für mehrere italienische Topklubs - unter anderem stand er für die AC Milan, Juventus Turin und Atalanta Bergamo auf dem Feld. Für Letztere bestritt er die meisten Spiele in seiner Karriere (93).

Nationalteam-Debüt 2018

Zwei Mal lief der Abwehrspieler auch für die italienische Nationalmannschaft auf. Nach seinem Debüt im Juni 2018 gegen Frankreich kam er noch beim Nations-League-Spiel gegen Portugal im selben Jahr zum Einsatz.

In beiden Partien stand Caldara, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, in der Startelf.