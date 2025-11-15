Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

Das ÖFB-Team hat seine Hausaufgaben erledigt.

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg auf Zypern (Spielbericht>>>) am vorletzten Spieltag der WM-Quali konnten die Rangnick-Mannen den Druck Richtung Bosnien-Herzegowina schieben. Die Bosnier konterten allerdings mit einem 3:1-Heimsieg über Rumänien (Spielbericht>>>).

In Limassol ließ Österreich von Anfang an keine Sekunde Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Herausragend waren dabei drei Spieler, so richtig abgefallen ist keiner.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker: