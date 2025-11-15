Zypern Zypern CYP
Österreich Österreich AUT
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Marko Arnautovic
  • Marko Arnautovic
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

Österreich macht mit einem niemals in Gefahr geratenen Sieg in Limassol einen weiteren Schritt Richtung WM. Die LAOLA1-Einzelkritik zum Spiel:

Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Das ÖFB-Team hat seine Hausaufgaben erledigt.

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg auf Zypern (Spielbericht>>>) am vorletzten Spieltag der WM-Quali konnten die Rangnick-Mannen den Druck Richtung Bosnien-Herzegowina schieben. Die Bosnier konterten allerdings mit einem 3:1-Heimsieg über Rumänien (Spielbericht>>>).

In Limassol ließ Österreich von Anfang an keine Sekunde Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Herausragend waren dabei drei Spieler, so richtig abgefallen ist keiner.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker:

test

ALEXANDER SCHLAGER

90 Minuten

Ein eher langweiliger Arbeitstag für den Salzburger in Limassol. Außer einer abgerissenen Flanke kam so gut wie gar nichts Unangenehmes auf sein Tor. Den ein oder anderen ungenauen Abschlag hat er dabei, das kriegt er normalerweise besser hin.

test

STEFAN POSCH

90 Minuten

War diesmal extrem offensiv positioniert und musste deshalb speziell in der Anfangsphase dem ein oder anderen zyprischen Konter hinterherlaufen. Beinahe wurde diese Ausrichtung allerdings auch mit einem Tor belohnt, seinen Kopfball nach idealer Sabitzer-Flanke hätte der Steirer aufs Tor bringen müssen. 

test

KEVIN DANSO

90 Minuten, Assist

Einer der auffälligsten ÖFB-Auftritte des Steirers, der an diesem Abend quasi überall am Feld zu finden war. Nicht nur absolvierte er seine Defensivaufgaben mit Bravour, in dem er so gut wie jedes Duell für sich entschieden hat, sondern er suchte auch immer wieder Dribblings in die gegnerische Hälfte. Zum Drüberstreuen gab es einen eher unabsichtlichen Assist für Arnautovic vor dem 2:0. 

test

PHILIPP LIENHART

90 Minuten

Sein eigentlich starke Performance ging im Vergleich zu Danso fast etwas unter, dennoch muss festgehalten werden, dass der 29-Jährige eine staubtrockene Defensivleistung abspulte.

test

KONRAD LAIMER

90 Minuten

Dieses Spiel wirft die Frage auf, ob Laimer jemals wieder eine andere Position im ÖFB-Team als den Linksverteidiger geben soll. Harmonierte super mit Sabitzer, dem er immer wieder den Rücken freihielt und den er einmal grandios per Außenrist bediente. Bezeichnenderweise nicht mehr so auffällig, nachdem er ins Mittelfeld gezogen wurde.

test

NICOLAS SEIWALD

90 Minuten

Statistisch einer der besten Österreicher in Limassol aufgrund von großartigen Pass- und Zweikampfquoten. War diesmal in der ein oder anderen Situation offensiver als sonst positioniert und kam so bei einem Abschluss in Halbzeit eins seinem ersten Länderspieltor so nahe wie noch nie.

test

XAVER SCHLAGER

bis Minute 62

Kein fehlerfreies Spiel des Langzeitverletzten, aber eines, das sehr viel Lust auf mehr machte. Mit welcher Präsenz der Leipzig-Legionär im Mittelfeld auftrat, ist aufgrund seiner Verletzungshistorie beeindruckend. Bekommt er endlich wieder über einen längeren Zeitraum die nötige Spielpraxis, kann er ein prägendes Gesicht im kommenden Länderspieljahr werden.

test

ROMANO SCHMID

bis Minute 90

Wenn der kleingewachsene Steirer an diesem Abend auf sich aufmerksam machte, dann kurioserweise per Kopf. Einmal bei einer guten Chance aus spitzem Winkel, einmal, indem sein Schädel einen Schlager-Abschluss abbekam. Ansonsten mit viel Pressingarbeit beschäftigt und mit dem Ball nicht so auffällig, wie er es zuletzt beim Verein war. 

test

CHRISTOPH BAUMGARTNER

bis Minute 85, Assist

War ganz am Anfang im Rampenlicht, als er einmal mehr einen sehr wichtigen Elfmeter rausholte, tauchte dann aber ein wenig ab. Gefühlt lief die Partie in manchen Momente ein wenig am zuletzt groß aufspielenden Leipziger vorbei. Vielleicht behielt er sich seine starke Form für Dienstag auf.

test

MARCEL SABITZER

90 Minuten

Richtig gutes Spiel des Dortmunders, dem ein wenig die Krönung fehlte. Von Anfang an war er an jeder gelungenen Aktion des ÖFB-Teams beteiligt und fand sogar eine Großchance in Halbzeit eins vor.  Als die Partie schließlich vorentschieden war, ging bei ihm etwas der Biss verloren.

test

MARKO ARNAUTOVIC

bis Minute 62, 2 Tore

Wie wichtig ist dieser Mann für das ÖFB-Team? Schoss zunächst noch relativ unbedrängt drüber - da Baumgartner in der gleichen Situation gefoult wurde, bekam er noch eine zweite Chance vom Punkt. Die nutzte er gnadenlos. Noch cooler blieb der ÖFB-Rekordschütze vor dem 2:0, mit solch einer Lockerheit können nur ganz wenige Stürmer auf diesem Planeten im Strafraum agieren. Kurz darauf wurde er für das (Vielleicht-)Finale am Dienstag geschont.

test

MICHAEL GREGORITSCH

ab Minute 62

Der Teamchef verhalf dem Bröndby-Legionär nach einer guten Stunde zu Spielzeit, die ihm in Dänemark zuletzt deutlich abging. War in den ersten Minuten seiner Einwechslung vor allem dabei gefragt, bei gegnerischen Ecken auszuputzen. In der Schlussphase zögerte er etwas zu lange im Strafraum, bereitete so aber immerhin den Stangenschuss von Wimmer vor.

test

Patrick Wimmer

ab Minute 62

Mit seiner Einwechslung als Linksverteidiger kam es zu einer zyprischen Drangphase über seine Seite. Das kann Zufall sein, muss es aber nicht. So ganz wohl fühlte sich der gelernte Offensivspieler linkshinten aber mit Sicherheit nicht, immer wieder zog es ihn in die Offensive, wobei er sogar einmal die Stange traf.

test

MARCO FRIEDL

ab Minute 85

zu kurz eingesetzt für eine Bewertung

test

NIKOLAUS WURMBRAND

ab Minute 90

zu kurz eingesetzt für eine Bewertung

test

MARCO GRÜLL

ab Minute 90

zu kurz eingesetzt für eine Bewertung

Letztmals WM: Das war die historische Quali für 1998

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

ÖFB-Team
2
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

ÖFB-Team
4
Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

ÖFB-Team
25
WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
91
Der ÖFB sucht die Leichtigkeit

Der ÖFB sucht die Leichtigkeit

ÖFB-Team
2
WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

ÖFB-Team
2
Kommentare

Kommentare

Fußball ÖFB-Team Österreich (Team, Fußball) San Marino ÖFB WM-Qualifikation FIFA WM 2026 LAOLA1+ Patrick Pentz Stefan Posch Kevin Danso David Alaba Alexander Prass Konrad Laimer Nicolas Seiwald Romano Schmid Marcel Sabitzer Marko Arnautovic Michael Gregoritsch Marco Friedl Florian Grillitsch Nikolaus Wurmbrand Marco Grüll