In dieser Saison zeigt die Form bei Serge Gnabry wieder stark nach oben.

Nach schwierigen Jahren mit einigen Verletzungen und Formdellen präsentiert sich der Offensivspieler in dieser Saison deutlich stärker - wie schon häufiger in seinem letzten Vertragsjahr. Das Arbeitspapier des deutschen Nationalteamspielers läuft nämlich im Sommer 2026 aus.

Schwierige Verhandlungen

Laut der "Bild" gebe es zwischen Gnabry und dem FC Bayern zwar Gespräche über eine Verlängerung, diese laufen jedoch alles andere als einfach.

Der große Knackpunkt: Das Gehalt. So soll der 30-Jährige aktuell rund 18 Millionen Euro verdienen. Eine Verlängerung wäre mit Einbußen verbunden.

Deshalb sollen nun auch schon anderen Vereine ihr Interesse an Gnabry bekunden. Laut "Gazetto dello Sport" gehört Juventus Turin zu diesen Klubs. Auch der FC Liverpool beschäftige sich laut "Bayern Insider" mit dem Spieler.