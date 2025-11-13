Salzburg-Wechsel? Das soll der Stand bei Schicker sein

Red Bull Salzburg buhlt weiter um die Dienste von Andreas Schicker!

Das bestätigte Geschäftsführer Stephan Reiter jüngst in einem Interview bei "Sky". >>>

Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, folgten daraufhin weitere Gespräche zwischen den "Bullen" und dem Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim. Ausgang? Weiterhin völlig unklar.

Die Machtkämpfe beim deutschen Bundesligisten sollen zwar am 39-Jährigen nagen, sportlich hat er die TSG gemeinsam mit Cheftrainer Christian Ilzer aber wieder nach vorne gebracht.

Nach der Trennung von Markus Schütz und Frank Biel als Geschäftsführer hat am Donnerstag auch der Vereinsvorsitzende Jörg Albrecht sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt. Das gab der Klub offiziell bekannt. In wenigen Wochen soll nun ein neuer Vorstand gewählt werden.

Freigabe von Hoffenheim fraglich

Und selbst wenn sich Schicker für einen Wechsel nach Salzburg entscheiden sollte, benötigen die "Bullen" immer noch die Freigabe aus Hoffenheim. Und dort planen die Verantwortlichen rund um Mäzen Dietmar Hopp voll mit dem Österreicher.

Damit ist für Reiter und Co. weiterhin Geduld angesagt. Laut den "SN" ist es fraglich, ob Salzburg die Zeit hat, auf Schicker zu warten. Weil zudem auch Markus Katzer bereits abgesagt haben soll, müsse man wohl vom Wunsch nach einer österreichischen Lösung abkommen.