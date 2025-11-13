NEWS

Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Der Deutsche war bis Anfang des Jahres bei West Ham United in der Premier League aktiv. Jetzt könnte es ihn zurück nach Deutschland ziehen.

Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein Foto: © GETTY
Wer wird der neue Sportdirektor vom VfL Wolfsburg?

Der kriselnde deutsche Bundesligist befindet sich nach den Entlassungen von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz aktuell ohne sportliche Führung.

Bei der Suche nach einem Nachfolger von Schindzielorz befinden sich die "Wölfe" laut "Sky" nun in konkreten Gesprächen mit den beiden vereinslosen Sven Mislintat (zuvor Borussia Dortmund) und Tim Steidten (zuvor West Ham United).

Dabei soll Steidten der Favorit auf die vakante Stelle sein. Der 46-jährige Deutsche war bis Anfang Februar als Technischer Direktor in der Premier League bei West Ham United aktiv. In Deutschland sammelte er Erfahrung in verschiedenen Positionen bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen.

Zuletzt wurde auch von einem Interesse an Christoph Freund berichtet. >>>

