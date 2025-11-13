NEWS

Nach Trainer-Rauswurf! Wolfsburg entlässt auch Sportdirektor

Das Personal-Beben beim kriselnden deutschen Bundesligisten geht weiter. Jetzt muss der Sportdirektor den Klub verlassen.

Nach Trainer-Rauswurf! Wolfsburg entlässt auch Sportdirektor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VfL Wolfsburg kommt weiter nicht zur Ruhe!

Nach der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen musste der bisherige Cheftrainer Paul Simonis nach wenigen Monaten bereits wieder gehen (Hier nachlesen >>>).

Doch damit nicht genug. Wie der deutsche Bundesligist am Donnerstag offiziell verkündet, wurde nun auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz von seinen Aufgaben entbunden.

Prominente Nachfolgekandidaten

Der 46-jährige Deutsche war seit Februar 2023 bei Wolfsburg als Sportdirektor aktiv. Die anhaltende Talfahrt wurde nun auch ihm zum Verhängnis.

Der ebenfalls angezählte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen sagt zur Entlassung: "Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt – loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz. In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen."

Als mögliche Nachfolger kursieren bereits seit Tagen erste Namen durch die Medienlandschaft. So sollen unter anderem hochkarätige Namen wie Christoph Freund (FC Bayern), Marcel Schäfer (RB Leipzig), Sebastian Kehl (BVB) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) draufstehen. Auch die vereinslosen Sven Mislintat und Jonas Boldt werden gehandelt.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Deutsche Bundesliga
10
Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Deutsche Bundesliga
37
So geht es für Klose bei Nürnberg wohl weiter

So geht es für Klose bei Nürnberg wohl weiter

International
ÖFB-Debütant Kristof: "Gefühl unbeschreiblich"

ÖFB-Debütant Kristof: "Gefühl unbeschreiblich"

ÖFB-Team
9
Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Premier League
1
Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

International
11
Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Deutsche Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg