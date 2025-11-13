Der VfL Wolfsburg kommt weiter nicht zur Ruhe!

Nach der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen musste der bisherige Cheftrainer Paul Simonis nach wenigen Monaten bereits wieder gehen (Hier nachlesen >>>).

Doch damit nicht genug. Wie der deutsche Bundesligist am Donnerstag offiziell verkündet, wurde nun auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz von seinen Aufgaben entbunden.

Prominente Nachfolgekandidaten

Der 46-jährige Deutsche war seit Februar 2023 bei Wolfsburg als Sportdirektor aktiv. Die anhaltende Talfahrt wurde nun auch ihm zum Verhängnis.

Der ebenfalls angezählte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen sagt zur Entlassung: "Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt – loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz. In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen."

Als mögliche Nachfolger kursieren bereits seit Tagen erste Namen durch die Medienlandschaft. So sollen unter anderem hochkarätige Namen wie Christoph Freund (FC Bayern), Marcel Schäfer (RB Leipzig), Sebastian Kehl (BVB) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) draufstehen. Auch die vereinslosen Sven Mislintat und Jonas Boldt werden gehandelt.