Alexander Schlager debütiert bei Bremens Testspiel-Sieg

Der SV Werder Bremen hat das 120-minütige Testspiel gegen Energie Cottbus mit 4:2 gewonnen.

Marco Grüll und Romano Schmid stehen dabei in der Startelf. Neuzugang Alexander Schlager sowie Kapitän Marco Friedl nehmen zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Die Partie beginnt allerdings denkbar schlecht für die Bremer. Schlager-Konkurrent Karl Hein leistet sich im eigenen Strafraum einen folgenschweren Fehlpass.

Tolcay Cigerci nimmt das Geschenk dankend an und bringt Cottbus bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung.

Schmid bereits in Form

Werder reagiert prompt, übernimmt die Kontrolle und dreht die Partie noch vor der Pause. Musah und Mbangula sorgen mit ihren Treffern für die Wende und stellen auf 2:1.

Romano Schmid, der erstmals mit seiner neuen Rückennummer 10 aufläuft, leitet beide Treffer ein.

Zu Beginn der zweiten Hälfte rotiert Trainer Daniel Thioune auf allen Positionen und bringt unter anderem Alexander Schlager für Karl Hein und Marco Friedl in die Partie. Damit kommt der ÖFB-Keeper zu seinen ersten Minuten im Trikot der Bremer.

Schlager muss hinter sich greifen

In der zweiten Hälfte (104.) kann Werder erhöhen. Erevbenagie netzt zum 3:1 ein. Acht Minuten später muss Schlager jedoch erstmals hinter sich greifen. Borgmann hat zu viel Platz und kann zum 2:3 verwandeln.

Den kleinen Rückschlag will der Führende nicht auf sich sitzen lassen. Nahezu mit dem Schlusspfiff trifft Chuki zum 4:2.

Das soll es jedoch gewesen sein. Bremen feiert einen Testspielsieg gegen den FC Energie Cottbus.