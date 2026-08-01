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Stoffwechselstörung! Leverkusen vorerst ohne Talent Eichhorn

Der 17-Jährige werde sich einer stationären Behandlung unterziehen, ehe er mit Individualtraining beginnt.

Stoffwechselstörung! Leverkusen vorerst ohne Talent Eichhorn Foto: © IMAGO / Nordphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen!

Wie der Verein am Samstag bekanntgibt, muss das Team aktuell auf Toptalent Kennet Eichhorn verzichten.

Beim 17-Jährigen sei eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert worden.

"Dieser waren eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust, auch in Folge einer Magen-Darm-Erkrankung, vorausgegangen", schreibt Leverkusen auf der Vereinswebsite.

Eichhorn werde sich nun einer stationären Behandlung unterziehen, ehe er mit Individualtraining beginnt.

"Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält", sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

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