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NEWS
Entwarnung! BVB gibt Update zu Chukwuemekas Verletzung
Der ÖFB-Spieler wurde beim Testspiel gegen den FC Tokyo verletzt ausgewechselt.
Der österreichische Fußball-Teamspieler Carney Chukwuemeka hat sich in einem Testspiel seines Klubs Borussia Dortmund eine Knieprellung zugezogen.
Das gab BVB-Trainer Niko Kovac im Anschluss an den 1:0-Erfolg in Japan gegen den FC Tokyo bekannt.
Chukwuemeka wurde in der 23. Minute ausgetauscht. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der 10. Minute am rechten Knie verletzt, spielte danach noch einige Minuten weiter, ehe er vom Feld musste.
"Ich denke, es wird nicht allzu schlimm sein", sagte Kovac und kündigte genauere Untersuchungen in Deutschland an. "Dann wissen wir mehr."