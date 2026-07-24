Adi Hütter sortiert Quartett rund um Ex-Chelsea-Star aus

Adi Hütter ist seit diesem Sommer wieder Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Der Vorarlberger trifft dabei bereits klare Entscheidungen.

Für das Trainingslager in Grassau am Chiemsee ist laut "kicker" ein Quartett erst gar nicht an Bord. Dazu zählt auch der wieder zurück verpflichtete Noel Futkeu. Der 23-Jährige wurde vergangene Saison bei Fürth mit 19 Treffern Torschützenkönig der 2. Deutschen Bundesliga.

Die Eintracht holte ihn per Kaufoption für 1,3 Millionen Euro zurück. Jetzt soll er sich einen neuen Verein suchen. Sein Marktwert beträgt 7,5 Millionen Euro.

Ex-Chelsea-Star gestrichen

Ebenso fehlt Michy Batshuayi. Der 32-Jährige war einst in England mit Chelsea Meister (2017) und Pokalsieger (2018) sowie Pokalsieger in Spanien (2019 mit Valencia).

Der Belgier wurde im Februar 2025 für drei Millionen Euro von Fenerbahce verpflichtet, hat noch ein Jahr Vertrag.

Ebenso gestrichen wurden Ellyes Skhiri (31) und Jessic Ngankam (26).