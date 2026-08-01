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Sorge um Chukwuemeka: BVB-Spieler bei Testspielsieg verletzt

Der ÖFB-Teamspieler wurde mit Problemen im rechten Knie ausgetauscht.

Sorge um Chukwuemeka: BVB-Spieler bei Testspielsieg verletzt Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © APA
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Carney Chukwuemeka hat sich in einem Testspiel seines Klubs Borussia Dortmund verletzt.

Der österreichische Fußball-Teamspieler wurde am Samstag beim 1:0-Erfolg des BVB in Tokio gegen FC Tokyo in der 23. Minute ausgetauscht.

Der Mittelfeldspieler hatte sich in der 10. Minute am rechten Knie verletzt und spielte danach noch einige Minuten weiter, ehe er vom Feld ging und in den Katakomben des japanischen Nationalstadions verschwand.

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