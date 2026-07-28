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Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer

Der österreichische Trainer darf sich über einen weiteren Neuzugang bei Eintracht Frankfurt freuen.

Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Eintracht Frankfurt hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie am Dienstag vermeldet wird, verstärken sich die "Adler" mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Otavio.

Der Brasilianer wechselt vom portugiesischen Klub Estrela Amadora nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 erhält.

Dem Vernehmen nach hat sich Frankfurt die Dienste des 1,93 Meter großen Brasilianers eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro kosten lassen. Durch Boni könnte die Summe noch weiter ansteigen.

Groß, athletisch, schnell

"Mit Otavio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial. Er ist Linksfüßer, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten", sagt Eintacht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Aussendung des Klubs.

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