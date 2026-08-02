Eberl beendet Transfer-Spekulationen: "War null Prozent dran"

Der FC Bayern München wird in diesem Sommer keine weiteren Neuzugänge mehr verpflichten.

Sportvorstand Max Eberl hat den Transfermarkt für den deutschen Rekordmeister für beendet erklärt.

"Wir haben die Transfers von Brown und Saibari sehr schnell abgeschlossen. Deshalb dachte ich, es sei klar, dass wir mit den Zugängen fertig sind", erklärt Eberl.

Eberl: "Musste schmunzeln"

Gleichzeitig zeigte er sich amüsiert über die zahlreichen Namen, die zuletzt mit Bayern in Verbindung gebracht wurden.

Zur "FAZ" sagt er: "Ich musste über die Namen schmunzeln, die mit uns in Verbindung gebracht wurden. An allen Namen, die um uns herum waren, war wirklich null Prozent dran."

Abgänge könnten beim deutschen Rekordmeister noch anstehen. So sollen Joao Palhinha und Sacha Boey den Verein verlassen.