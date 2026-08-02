Verbleib oder Vereinswechsel? Marco Friedl spricht über Zukunft

Marco Friedl spielt seit 2018 für Werder Bremen, seit 2022 trägt der ÖFB-Legionär zudem die Kapitänsbinde der Grün-Weißen.

Immer wieder wird der 28-Jährige aber mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Angesprochen auf seine Zukunft erklärt Friedl gegenüber dem "Kicker": "Ich sage nicht, ich würde gerne den Verein verlassen. Das zeigt ja auch, wie lange ich schon hier bin."

Erste Minuten im Testspiel gegen Cottbus

Einen Wechsel ausschließen könne man zwar "nie", aktiv auf der Suche nach einem neuen Klub sei er aber nicht: "Ich suche nicht aktiv mit meinem Berater nach einem neuen Verein. Dementsprechend gehe ich sehr stark davon aus, dass ich hierbleiben werde."

Im Testspiel am Samstag gegen Energie Cottbus feierte Friedl nach dem WM-Turnier sein Comeback und kam zu einem Kurzeinsatz.

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Bei der Weltmeisterschaft ist der Innenverteidiger gegen Argentinien ein Mal zum Einsatz gekommen.

Bleibt Friedl Kapitän?

Damit dürfte Friedl auch in der kommenden Saison Kapitän der Mannschaft bleiben.

Trainer Daniel Thioune lobt seinen Anführer: "Er geht sehr vorbildhaft mit der Rolle um und übernimmt das Kommando. Er war bis jetzt ein guter Kapitän und wäre es auch weiterhin."

Ein Problem gibt es allerdings auf der linken Innenverteidigerposition. Dort ist auch das 19-jährige Talent Karim Coulibaly beheimatet. In der vergangenen Saison wich Friedl deshalb häufiger auf die Linksverteidigerposition aus.