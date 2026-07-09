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60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord

Der Schweizer wird dem SC Freiburg mit seinem anstehenden Wechsel in die Premier League eine Rekord-Ablöse bescheren.

60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Johan Manzambi steht vor einem Wechsel zu Newcastle United.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich die "Magpies" und der SC Freiburg auf einen Transfer geeinigt. Einzig mit der Spielerseite sind noch die letzten Details zu klären.

"Sky"-Angaben zufolge beläuft sich das Ablösepaket auf 60 Millionen Euro. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano kassiert Freiburg diese Summe fix, hinzu könnten weitere Boni kommen.

Zwei Rekorde

Manzambi wird damit der neue Rekordtransfer der Breisgauer. Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) hatten dem deutschen Bundesligisten jeweils 25 Millionen Euro eingebracht.

Der 20-Jährige löst zudem Granit Xhaka als Schweizer Rekord-Abgang ab, der Nationalteam-Kapitän spülte Borussia Mönchengladbach bei seinem Wechsel zum FC Arsenal im Sommer 2016 45 Millionen Euro ein.

Gegen Argentinien wieder fit?

Manzambis Fokus liegt derzeit noch auf der Weltmeisterschaft, bei der er mit drei Toren und zwei Assists maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf der Eidgenossen hatte. Die "Nati" trifft im WM-Viertelfinale am Sonntag (3:00 Uhr) auf den amtierenden Champion Argentinien.

Dort wird der Shootingstar jedoch aller Voraussicht nach fehlen. Eine Knieblessur setzte ihn bereits gegen Kolumbien außer Gefecht, Teamchef Murat Yakin glaubte im Anschluss daran nicht, dass der beste Turnier-Torschütze der Schweiz rechtzeitig fit werden würde.

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