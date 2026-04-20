NEWS

Ex-Salzburger Szoboszlai spricht über Liverpool-Zukunft

Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Nun gibt er Auskunft über seine Zukunftsplanungen.

Ex-Salzburger Szoboszlai spricht über Liverpool-Zukunft Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai hat sich beim FC Liverpool zu einer festen und unverzichtbaren Größe entwickelt.

Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2028. Einen wirklichen Fortschritt bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag gibt es soweit noch nicht.

Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung sagt der Ungar: "Natürlich sehe ich mich hier langfristig, aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht mehr wirklich in meiner Hand."

"Liebe es hier zu sein"

Wenn es nach dem Mittelfeldspieler geht, der zwischen 2017 bis 2021 für Salzburg spielte, ist die Entscheidung aber klar:

"Ich liebe es hier zu sein. Ich liebe die Fans und ich bin wirklich gerne hier. Meine Familie ist glücklich. Ich bin komplett entspannt."

Szoboszlai spielt seit 2023 in England und wechselte damals für rund 70 Millionen Euro von RB Leipzig zu Liverpool.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#19 - Andy Carroll - 41 Millionen Euro
#19 - Roberto Firmino - 41 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

101. Minute! Liverpool holt Last-Minute-Sieg im Derby

101. Minute! Liverpool holt Last-Minute-Sieg im Derby

Premier League
2
ÖFB-Star Danso reagiert auf Rassismus-Shitstorm

ÖFB-Star Danso reagiert auf Rassismus-Shitstorm

Premier League
5
Die spannendsten Titelentscheidungen der Premier-League-Historie

Die spannendsten Titelentscheidungen der Premier-League-Historie

International
1
Titelkampf wieder völlig offen! Manchester City besiegt Arsenal

Titelkampf wieder völlig offen! Manchester City besiegt Arsenal

Premier League
8
Premier League LIVE: Topspiel Manchester City - FC Arsenal

Premier League LIVE: Topspiel Manchester City - FC Arsenal

Premier League
Premier League LIVE: FC Everton - FC Liverpool

Premier League LIVE: FC Everton - FC Liverpool

Premier League
Erste Gespräche: Nächster Topklub an Supertalent von Leipzig dran

Erste Gespräche: Nächster Topklub an Supertalent von Leipzig dran

International
2

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Dominik Szoboszlai FC Red Bull Salzburg