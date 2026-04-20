Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai hat sich beim FC Liverpool zu einer festen und unverzichtbaren Größe entwickelt.

Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2028. Einen wirklichen Fortschritt bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag gibt es soweit noch nicht.

Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung sagt der Ungar: "Natürlich sehe ich mich hier langfristig, aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht mehr wirklich in meiner Hand."

"Liebe es hier zu sein"

Wenn es nach dem Mittelfeldspieler geht, der zwischen 2017 bis 2021 für Salzburg spielte, ist die Entscheidung aber klar:

"Ich liebe es hier zu sein. Ich liebe die Fans und ich bin wirklich gerne hier. Meine Familie ist glücklich. Ich bin komplett entspannt."

Szoboszlai spielt seit 2023 in England und wechselte damals für rund 70 Millionen Euro von RB Leipzig zu Liverpool.