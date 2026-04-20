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Geldregen? Schalke 04 winkt ein Millionen-Deal

Aufstiegs-Aspirant Schalke 04 steht vor einem finanziellen Coup. Ein neuer Sponsorendeal steht dem Team von Trainer Miron Muslic ins Haus.

Geldregen? Schalke 04 winkt ein Millionen-Deal Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 steht nicht nur in sportlichen Belangen vor einem Meilenstein.

Der Tabellenführer der 2. Deutschen Bundesliga steht laut "Sky" vor dem Abschluss eines "Mega-Deals".

Demnach soll der Klub von Austro-Cheftrainer Miron Muslic und ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic vor einer Einigung mit einem neuen Hauptsponsor stehen.

Millionenregen auf Schalke?

Dabei soll es sich um ein Industrie-Unternehmen aus der Region handeln, das eine "hohe emotionale Verbindung" zum Klub mitbringe.

Der Deal soll über drei Jahre laufen und Schalke 04 rund sieben Millionen Euro jährlich einbringen.

Dass der bisherige Hauptsponsor "Sun Minimeal" im Falle eines Aufstiegs wegfällt, steht schon länger fest.

Sportlich ist der Aufstieg der Gelsenkirchener noch nicht fixiert.

Vier Spieltage vor Schluss deutet aber alles auf eine Bundesliga-Rückkehr von "Königsblau" hin.

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