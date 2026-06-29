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Ex-Rapid-Stürmer zieht es offenbar nach Deutschland

Der Ex-Klub von Stefan Schwab soll unmittelbar vor einem Transfer des 32-jährigen Georgiers stehen.

Ex-Rapid-Stürmer zieht es offenbar nach Deutschland Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Von 2016 bis 2018 ging Giorgi Kvilitaia für den SK Rapid auf Torejagd. Im Anschluss an seine Zeit in Hütteldorf war er für nicht weniger als fünf Vereine aktiv, zuletzt für den FC Metz.

In diesem Sommer dürfte seine Vita um eine weitere Station ergänzt werden. Wie der "kicker" berichtet, steht der 32-jährige Georgier umittelbar vor einem Wechsel zum deutschen Zweitligisten Holstein Kiel. Zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Stefan Schwab kommt es jedoch nicht, der 35-Jährige kehrte in diesem Transferfenster nach Österreich zurück.

Erst im Winter war der georgische Nationalspieler zum FC Metz gewechselt, den Abstieg des Klubs in die Ligue 2 konnte jedoch auch er nicht verhindern.

In zehn Pflichtspielen für den Klub traf er zweimal.

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