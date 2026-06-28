Topklubs jagen DFB-Star

Verlässt Felix Nmecha Borussia Dortmund im Sommer?

Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler ist sowohl bei den "Schwarz-Gelben" als auch unter Julian Nagelsmann im deutschen Nationalteam absoluter Stammspieler.

Bei der WM konnte der Sechser mit einem schönen Treffer gegen Curacao bereits seinen Stempel aufdrücken. Danach könnte sich ein Wechsel zu einem internationalen Topklub anbahnen.

Wechsel nach Manchester?

Wie die "Bild" berichtet, sollen vor allem Manchester City und Manchester United beim DFB-Star ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Und damit vor dem ebenfalls interessierten Newcastle United.

Auch Real Madrid und der FC Bayern sollen wohl mitmischen, würden aber ebenfalls hinter den Manchester-Klubs liegen.

Sollte sich Nmecha für einen Wechsel entscheiden, würde eine hohe Summe fällig werden. Laut der "Bild" liegt die Schmerzensgrenze beim BVB bei rund 120 Millionen Euro.

Ab 2027 hat der Mittelfeldspieler jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, 2028 gar bei 70 Millionen Euro.

Absoluter Stammspieler beim BVB

Nmecha wechselte im Sommer 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund. In der abgelaufenen Saison machte er 42 Spiele, dabei gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen.

In der Jugend kickte der Teamkollege von Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka für Manchester City, ehe er 2021 nach Wolfsburg wechselte.