Premier-League-Klub wagt Vorstoß bei WM-Shootingstar

Bei der WM 2026 sorgen nicht nur die Superstars für Schlagzeilen. Auch einige Talente haben die große Bühne genutzt, um sich ins Rampenlicht zu spielen - so auch Johan Manzambi.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler führt mit drei Toren und einer Vorlage die interne Torschützenliste der Schweiz an.

Auch beim SC Freiburg war er in dieser Saison einer der Erfolgsgaranten, mit seinem Tor im Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga hatte er einen entscheidenden Anteil am Finaleinzug der Breisgauer.

Kommt es zu einem Wettbieten?

Unklar ist jedoch, ob der Shootingstar über den Sommer hinaus beim SC Freiburg bleibt. Der offensivstarke Mittelfeldspieler soll bei mehreren namhaften Klubs auf dem Zettel stehen.

Zu den möglichen Interessenten soll auch Newcastle United zählen. Wie "Daily Mail" und "Sky Sports" übereinstimmend berichten, haben die "Magpies" einen ersten Vorstoß gewagt. Dem TV-Sender zufolge bereitet der Premier-League-Klub ein Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro vor.

Mit einer schnellen Entscheidung ist allerdings nicht zu rechnen. Mit weiteren Topleistungen bei der WM könnte das Preisschild für den 20-Jährigen weiter steigen, auch ein Wettbieten mehrerer Vereine scheint nicht ausgeschlossen.