Das Kapitel Paris Saint-Germain dürfte für Renato Sanches in diesem Sommer endgültig zu Ende gehen.

Nachdem er seine Karriere beim OSC Lille wieder neuen Schwung verlieh, kam bei Paris Saint-Germain erneut der Absturz. Nach drei ziemlich glücklosen Leihengagements steht der 28-jährige Portugiese vor einem dauerhaften Abschied.

Enge Verbindung erleichtert die Verhandlungen

Laut dem Nachrichtenportal "Media Foot" arbeitet der SC Braga aktiv an einer Verpflichtung des "Golden-Boy-Gewinners" von 2016. Die Parteien sollen sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Mit einer endgültigen Einigung ist zeitnah zu rechnen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass beide Vereine Teil des QSI-Netzwerks sind und demnach eine enge Verbindung haben.

Beim Europa-League-Halbfinalisten soll Renato Sanches die Lücke schließen, die ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch mit seinem bevorstehenden Abgang hinterlässt.