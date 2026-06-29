Ersetzt einstiges Wunderkind Florian Grillitsch bei Braga?
Der zuletzt nach Griechenland verliehene Mittelfeldspieler hat bei PSG keine Zukunft mehr. Über eine Rückkehr in seine Heimat wird aktuell verhandelt.
Das Kapitel Paris Saint-Germain dürfte für Renato Sanches in diesem Sommer endgültig zu Ende gehen.
Nachdem er seine Karriere beim OSC Lille wieder neuen Schwung verlieh, kam bei Paris Saint-Germain erneut der Absturz. Nach drei ziemlich glücklosen Leihengagements steht der 28-jährige Portugiese vor einem dauerhaften Abschied.
Enge Verbindung erleichtert die Verhandlungen
Laut dem Nachrichtenportal "Media Foot" arbeitet der SC Braga aktiv an einer Verpflichtung des "Golden-Boy-Gewinners" von 2016. Die Parteien sollen sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Mit einer endgültigen Einigung ist zeitnah zu rechnen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass beide Vereine Teil des QSI-Netzwerks sind und demnach eine enge Verbindung haben.
Beim Europa-League-Halbfinalisten soll Renato Sanches die Lücke schließen, die ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch mit seinem bevorstehenden Abgang hinterlässt.