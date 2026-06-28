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Einigung erzielt: Lewandowski wechselt in die MLS!

Der polnische Stürmer-Star ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden. Lewandowski steht vor einem Wechsel in die MLS.

Einigung erzielt: Lewandowski wechselt in die MLS! Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Robert Lewandowski wechselt zu Chicago Fire!

Der 37-jährige Pole entschließt sich damit nach dem Abgang beim FC Barcelona zu einem Wechsel in die MLS.

Der Stürmer soll laut "Sky" einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben. Ein Medizincheck soll zeitnahe folgen.

Lewandowski wird zum nächsten Weltstar in der MLS

Damit wird der Stürmer-Star nach seiner erfolgreichen Zeit in Europa bei Borussia Dortmund, Bayern München und dem FC Barcelona der nächste große Star in der MLS.

Bereits in wenigen Wochen wird er daher auf Lionel Messi in Miami und seinen langjährigen Mitspieler und Ex-DFB-Nationalspieler Thomas Müller bei Vancouver treffen.

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