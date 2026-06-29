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Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden

Der Ivorer dürfte die Roten Bullen nach einem Jahr wohl wieder verlassen. Die Spielerseite hat mit dem potenziellen Abnehmer schon eine Einigung erzielt.

Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden Foto: © IMAGO / motivio
Textquelle: © LAOLA1
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Yan Diomande soll sich mehreren Medienberichten zufolge für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain entschieden haben, sollte er RB Leipzig diesen Sommer verlassen.

Mit dem Champions-League-Sieger soll sich der 19-jährige Ivorer bereits einig sein, ein Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031 würde den WM-Spieler der Elfenbeinküste erwarten.

130 Millionen Euro - oder direkte Rückleihe?

Die Verhandlungen zwischen PSG und Diomandes derzeitigem Arbeitgeber RB Leipzig laufen.

Dem Vernehmen nach verlangen die Roten Bullen eine Ablösesumme in Höhe von 130 Millionen Euro, wenn der flinke Flügelstürmer sofort abgegeben werden solle.

Der Preis könnte jedoch gedrückt werden, wenn einer sofortigen Rückleihe nach Deutschland zugestimmt werde. Dann würde Diomande eine weitere Saison in Leipzig bestreiten.

Angebot von Liverpool abgelehnt

Der Ivorer wurde zuletzt auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Ein Angebot der "Reds" in Höhe von 100 Millionen Euro lehnte RB Leipzig jedoch umgehend ab.

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