Maxi Entrup zieht es wohl nach Deutschland

Wechselt Maximilian Entrup erstmals in seiner Laufbahn ins Ausland?

Beim Doublesieger LASK kam der dreifache ÖFB-Teamspieler vergangene Saison nicht mehr über die Jokerrolle hinaus. Nun bahnt sich ein Transfer zu Eintracht Braunschweig an, wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.

Verlustgeschäft für den LASK?

Demnach sei sich Entrup schon mit den Braunschweigern einig.

Der deutsche Zweitligist soll sich außerdem mit dem LASK auf eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich geeinigt haben. Entrup wechselte im Juli 2024 für 1,3 Millionen Euro von Hartberg nach Linz.

Der Spieler selbst soll sich schon länger mit dem BTSV einig sein.

Wiedersehen mit Kornetka

In Braunschweig würde Entrup auf einen alten Bekannten vom ÖFB-Team treffen: Lars Kornetka. Der nunmehrige Ex-Co-Trainer des ÖFB-Teams agiert seit März 2026 als Chefcoach der Eintracht.

Unter Ralf Rangnick und Co-Trainer Kornetka wurde Entrup bei drei Freundschaftsspielen (2023-2024) als Joker eingesetzt und erzielte sogar ein Tor.

Entrup sammelte in der vergangenen Bundesliga-Saison 23 Einsätze, stand aber nur fünf Mal in der Startelf (ein Tor, eine Vorlage).