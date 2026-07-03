Fix: FC Bayern holt deutschen WM-Starter

Es hatte sich schon länger angebahnt, nun ist es offiziell.

Nathaniel Brown wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München. An der Säbener Straße unterschreibt der deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2031.

Wohl teurer als Olise

Dem Vernehmen nach zahlen die Bayern rund 55 Millionen Euro für den bayrischen Linksverteidiger, der für die Deutschen drei Mal bei der WM startete.

Brown ist damit der viertteuerste Neuzugang des Rekordmeisters - und damit teurer als Michael Olise und Ismael Saibari.

Freund: "Top-Spieler, der sich noch steigern wird"

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund freut sich auf einen flexibel einsetzbaren Spieler, der "ungemein viel Tempo" mitbringt: "Mit seinen 23 Jahren hat er sich bereits zu einem Top-Spieler entwickelt – und er wird sich noch steigern. Wir freuen uns auf Nathaniel, der hier beim FC Bayern weiter wachsen wird."

Brown wurde in Amberg in der Nähe von Nürnberg geboren und wuchs auch in der Nähe auf. "Ich komme aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen", so der Neuzugang.