Historischer Erfolg! ÖFB-U19-Frauen fixieren EM-Halbfinale

Österreichs U19-Frauen-Nationalteam fährt bei der EM in Bosnien und Herzegowina den nächsten Sieg ein. Es ist ein historischer.

Im zweiten Spiel kann sich das Team von Markus Hackl gegen die Schweiz mit 3:1 durchsetzen. Die ÖFB-Elf setzt sich damit in Gruppe B durch und fixiert erstmals ein EM-Halbfinalticket.

Das Spiel beginnt mit einem Herantasten beider Teams. Österreich verbucht durch Maja Keckeis die erste Chance. Nach 34 Minuten läuft Valentina Pötzl alleine auf das Tor der Schweizerinnen zu, scheitert jedoch an Torfrau Zwyssig.

Österreicherinnen drücken vor Pause auf erstes Tor

Ähnlich ergeht es Frizberg wenig später (37.). Ihr Schuss kann erneut von der stark parierenden Schlussfrau der Schweizerinnen gehalten werden.

Die Österreicherinnen drücken auf das erste Tor und erzielen dieses kurz vor der Pause (41.). Illinger verlagert das Spiel auf Pötzl, die den Ball zur Mitte bringt. Dort wartet Richter, die überlegt in die rechte untere Ecke abschließt und Zwyssig diesmal keine Chance lässt.

Illinger trifft sehenswert

Nach der Pause wird das Spiel zunehmend körperbetonter. Die Österreicherinnen geben weiter das Tempo vor. Kapitänin Illinger erhöht mit einem sehenswerten Weitschuss in der 59. Minute auf 2:0.

Doch auch die Schweizerinnen geben nicht auf. Nach rund einer Stunde ziehen sich die Österreicherinen immer weiter zurück. In der 66. Minute muss Grabenhofer eins der wenigen Male eingreifen.

Intensive Schlussphase

Die Drangperiode der Gegnerinnen wird wenig später mit einem Tor belohnt. Nach einem Eckball verwertet Hinder per Kopf zum 2:1 (69.).

In der intensiven Schlussphase setzt Spinn den Schlusspunkt. Sie netzt in der Nachspielzeit nach schöner Vorlage von Krassnig zum 3:1-Endstand ein (90.+2).

Österreich trifft am Samstag auf die U19-Frauen Spaniens, das Halbfinalticket ist ihnen aber nicht mehr zu nehmen.