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NEWS
So viele Menschen verfolgten Österreichs Ausscheiden im TV
Gegenüber dem Match gegen Argentinien gab es eine leichte Steigerung.
Durchschnittlich 2,26 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren am Donnerstagabend auf ServusTV live dabei, als sich das österreichische Nationalteam nach dem 0:3 gegen Spanien von der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden musste.
In der ersten Halbzeit hatten das Spiel gar 2,32 Mio. Seher verfolgt.
Das entspricht einer leichten Steigerung im Vergleich zum Gruppenspiel gegen Argentinien, als im Schnitt 2,1 Mio. via TV dabei waren.