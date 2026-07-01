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Hammerduell zum Auftakt! Die Spieltermine der Frauen-BL stehen

Das erste Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria in der Frauen-Bundesliga geht Anfang Oktober über die Bühne.

Hammerduell zum Auftakt! Die Spieltermine der Frauen-BL stehen Foto: © GEPA
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Die Fußball-Bundesliga der Frauen startet am 1./2. August gleich mit einem Schlager: Meister FK Austria Wien empfängt den Vizemeister SKN St. Pölten.

Aufsteiger Rapid startet in seine Premierensaison und beginnt auswärts bei der Vienna.

Das erste Wiener Derby der Frauen-Bundesliga überhaupt zwischen der Austria und Rapid steigt in der 9. Runde am ersten Oktober-Wochenende (3./4.10.).

Der Spielplan der Saison 2026/27 >>>

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