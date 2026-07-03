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Argentinien ARG
Kap Verde CPV
Morgen 00:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde
Der Titelverteidiger bekommt es im Sechzehntelfinale mit dem Überraschungsteam des Turniers zu tun. LIVE-Infos:
Gelingt Kap Verde die nächste Sensation?
Das Überraschungsteam trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf den amtierenden Weltmeister Argentinien (Samstag, 0 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Argentinien, Gruppensieger der Österreich-Gruppe, setzte sich mit drei Siegen ungefährdet durch. Kap Verde wurde in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien sensationeller Zweiter.
Der potenzielle Gegner im Achtelfinale wäre Australien oder Ägypten.