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WM heute: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde

Der Titelverteidiger bekommt es im Sechzehntelfinale mit dem Überraschungsteam des Turniers zu tun. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Gelingt Kap Verde die nächste Sensation?

Das Überraschungsteam trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf den amtierenden Weltmeister Argentinien (Samstag, 0 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Argentinien, Gruppensieger der Österreich-Gruppe, setzte sich mit drei Siegen ungefährdet durch. Kap Verde wurde in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien sensationeller Zweiter.

Der potenzielle Gegner im Achtelfinale wäre Australien oder Ägypten.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde im LIVE-Ticker:

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