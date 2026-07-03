Bekannte Namen fehlen! Der Trainingslager-Kader der "Bullen"

Red Bull Salzburg bereitet sich ab Samstag im Trainingslager in Flachau auf die anstehende Saison vor.

Dabei fehlen einige bekannte Namen im 31-Mann-Kader der "Bullen". Nachdem bereits einige Abgänge, wie unter anderem jener des Kapitäns Mads Bidstrup über die Bühne gingen, sind weitere wahrscheinlich.

Hendry Blank, Aleksa Terzic, Lucas Gourna-Douath, Mamady Diambou, Maurits Kjaergaard, Valentin Sulzbacher und Zeteny Jano sind nicht im Aufgebot dabei.

Ob sie nächste Saison noch eine große Rolle in der Mozartstadt spielen, darf bezweifelt werden.

Einige Neuzugänge dabei

Zum anderen sind mit unter anderem Abubakr Barry oder Bartosz Mazurek auch Neuzugänge dabei. Ebenso wie Rückkehrer wie Leo Morgalla.

Für die "Bullen" steht in den sechs Tagen neben sieben Trainingseinheiten am Donnerstag noch ein Testspiel gegen FC Kharkiv auf dem Programm.

Röhl will an "Positionierung" arbeiten

Neo-Trainer Danny Röhl erklärt den Fahrplan wie folgt: "Wir haben bisher schon sehr intensiv trainiert und in jeder Trainingswoche verschiedene Schwerpunkte verfolgt. Im Trainingslager wird es vor allem darum gehen, an der Positionierung in den letzten Bereichen zu arbeiten. Es wird um die Box-Verteidigung gehen, aber auch darum, von dort sauber herauszuspielen."

Zudem sei ihm wichtig, dass die Mannschaft Zeit miteinander verbringe und sich besser kennenlerne.

Das ist der Kader für das Trainingslager der Salzburger: