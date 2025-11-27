Dieser TV-Sender überträgt Panathinaikos gegen Sturm

Am fünften Spieltag der UEFA Europa League ist Sturm Graz bei Panathinaikos Athen zu Gast (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Der österreichische Meister liegt in der Ligaphase der UEFA Europa League in Lauerstellung - ein Punktgewinn in Griechenland könnte am Ende über den Verbleib im Bewerb entscheiden: "Mit einer Topleistung ist etwas drinnen. Ich erwarte von meiner Mannschaft einen richtig guten Auftritt", sagt Trainer Jürgen Säumel (Alle Infos>>>).

Zu sehen ist das Gastspiel Sturms ab 21 Uhr auf CANAL+.