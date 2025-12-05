2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Young Violets

Die Young Violets gastieren beim Spitzenspiel der LigaZwa in Runde 16 beim Tabellenführer SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Beide Teams konnten die Formkrise hinter sich lassen und haben zuletzt wieder gepunktet.

St. Pölten, trotz Spitzenreiterposition, steht aber unter Druck. Trainer Cem Sekerlioglu sieht das Spiel als "Charakterprobe". Marco Hausjell (10 Treffer) und Marc Stendera (7 Tore) sind die Schlüsselspieler.

Die Young Violets, konnten ihr letztes Spiel gewinnen und feierten damit den zweiten Sieg in Serie. Für die junge Mannschaft kommt nun ein richtiger Härtetest.

Philipp Hosiner (7 Tore) führt die Offensive an, unterstützt von Talenten wie Konstantin Aleksa (4 Tore).

Die NV Arena ist eine Festung für St. Pölten, wo sie die Young Violets oft besiegt haben, wie ein 5:0-Sieg im Oktober 2022 belegt.