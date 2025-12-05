FAC Wien FAC Wien FAC FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH
Heute 18:00 Uhr
1 2.10
X 3.20
2 3.25
2. Liga heute LIVE: FAC - FC Hertha Wels

Die Floridsdorfer empfangen den Aufsteiger aus Wels in Runde 16 der ADMIRAL 2. Liga. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
In Runde 16 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen dem FAC und dem FC Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der FAC (4. Platz, 25 Punkte) will seine Top-Position festigen. Die Offensive wird von Lan Piskule (6 Saisontore) und Evan Eghosa Aisowieren (5 Tore) angeführt.

Der FC Hertha Wels (12. Platz, 13 Punkte) hat ebenfalls eine bemerkenswerte Serie vorzuweisen (2 Siege, 3 Unentschieden). Der Unterschiedsspieler ist Albin Gashi, der mit 8 Toren und 2 Vorlagen der zweitbeste Torschütze der Liga ist.

Das Spiel verspricht Hochspannung: Kann die kollektive Stärke der Wiener die Welser Defensive knacken, oder wird Albin Gashi den Unterschied machen und die Erfolgsserie des FAC beenden?

Für den FAC geht es um Aufstiegsambitionen, für Wels um den Abstand zu den Abstiegsrängen.

2. Liga Fußball FAC Wien FC Hertha Wels