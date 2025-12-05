2. Liga heute LIVE: SK Rapid II - SW Bregenz

Der SK Rapid II und SW Bregenz treffen an Spieltag 16 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Rapid II, auf Platz 13 mit 13 Punkten und unbeständiger Form, will den Anschluss ans Mittelfeld halten. Ihre Talente wie der Stürmer Moulaye Haidara (5 Tore) und Mittelfeldmotor Ensar Music (3 Tore, 4 Vorlagen) stehen dabei im Fokus.

Ganz anders die Gäste aus Bregenz: Mit nur sieben Zählern auf dem 15. Tabellenplatz stecken sie tief im Abstiegskampf. Ihre Form zeigt eine gewisse defensive Stabilität, aber es fehlen Siege.

Topscorer Johannes Tartarotti (5 Tore, 2 Assists) und Daniel Nussbaumer (4 Tore) sind ihre Hoffnungsträger.

Die jüngsten Duelle waren ereignisreich: Im November 2024 gab es ein 1:1, während Rapid II im Mai 2025 auswärts mit 5:1 gewann.