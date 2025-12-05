SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
Heute 18:00 Uhr
1 2.40
X 3.60
2 2.55
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: SK Rapid II - SW Bregenz

Die Rapid-Zweitmannschaft trifft in Runde 16 der ADMIRAL 2. Liga auf SW Bregenz. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid II und SW Bregenz treffen an Spieltag 16 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Rapid II, auf Platz 13 mit 13 Punkten und unbeständiger Form, will den Anschluss ans Mittelfeld halten. Ihre Talente wie der Stürmer Moulaye Haidara (5 Tore) und Mittelfeldmotor Ensar Music (3 Tore, 4 Vorlagen) stehen dabei im Fokus.

Ganz anders die Gäste aus Bregenz: Mit nur sieben Zählern auf dem 15. Tabellenplatz stecken sie tief im Abstiegskampf. Ihre Form zeigt eine gewisse defensive Stabilität, aber es fehlen Siege.

Topscorer Johannes Tartarotti (5 Tore, 2 Assists) und Daniel Nussbaumer (4 Tore) sind ihre Hoffnungsträger.

Die jüngsten Duelle waren ereignisreich: Im November 2024 gab es ein 1:1, während Rapid II im Mai 2025 auswärts mit 5:1 gewann.

Mehr zum Thema

2. Liga: Wähle das Tor des Monats November

2. Liga: Wähle das Tor des Monats November

2. Liga
2. Liga heute LIVE: FAC - FC Hertha Wels

2. Liga heute LIVE: FAC - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SV Kapfenberg

2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SV Kapfenberg

2. Liga
Weltmeisterschaft 2026 heute: Die Auslosung

Weltmeisterschaft 2026 heute: Die Auslosung

FIFA WM
Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Bundesliga
2
Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga
4
Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Bundesliga
14
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SW Bregenz SK Rapid II