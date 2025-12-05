2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SV Kapfenberg

Die Admira empfängt in der ADMIRAL 2. Liga Spieltag 16 die Kapfenberger SV (ab 18:00 Uhr im LIVE-Steam <<<).

Die Admira (28 Punkte, ungeschlagen in 14 Runden) will den Aufstiegsplatz festigen. Ihre starke Offensive erzielte 30 Tore, Alexander Schmidt traf achtmal.

Kapfenberg (14 Punkte, 11. Platz) steckt im Abstiegskampf. Drei Niederlagen aus fünf Spielen zeigen die angespannte Lage, doch das Team bewies defensive Stärke. Luca Hassler ist mit sieben Toren und drei Vorlagen an über der Hälfte der Kapfenberger Treffer beteiligt.

Vergangene Duelle waren oft eng: Admira gewann die letzten zwei, darunter ein 4:3. Ein 1:0-Auswärtserfolg für Kapfenberg in der Saison 24/25 belegt die Spannung.

Es ist ein Kampf zwischen Admiras spielerischer Überlegenheit und Kapfenbergs Kampfgeist. Für die Admira ein Pflichtsieg zum Wiederaufstieg, für Kapfenberg eine Chance im Abstiegskampf.