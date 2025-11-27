Heute 21:00 Uhr
NEWS
Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV
Die Mozartstädter wollen gegen den italienischen Erstligisten nach dem Sieg gegen die Go Ahead Eagles nachlegen. Hier wird das Spiel gezeigt:
Am fünften Spieltag der UEFA Europa League gastiert der FC Salzburg beim italienischen Klub FC Bologna (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Die "Bullen" starteten mit drei Niederlagen in die Ligaphase, konnten in der vergangenen gegen die Go Ahead Eagles aber den ersten Sieg einfahren. Bologna steht indes bei zwei Remis, einem Sieg sowie einer Niederlage.
Wer das Spiel live verfolgen möchte, hat bei "Sky" die Gelegenheit dazu.
Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung im TV (Sky Sport Austria 2) sowie im Livestream.