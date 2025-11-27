Bologna FC Bologna FC BFC Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 21:00 Uhr
1 1.40
X 4.80
2 8.00
NEWS

Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Die Mozartstädter wollen gegen den italienischen Erstligisten nach dem Sieg gegen die Go Ahead Eagles nachlegen. Hier wird das Spiel gezeigt:

Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am fünften Spieltag der UEFA Europa League gastiert der FC Salzburg beim italienischen Klub FC Bologna (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die "Bullen" starteten mit drei Niederlagen in die Ligaphase, konnten in der vergangenen gegen die Go Ahead Eagles aber den ersten Sieg einfahren. Bologna steht indes bei zwei Remis, einem Sieg sowie einer Niederlage.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, hat bei "Sky" die Gelegenheit dazu.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung im TV (Sky Sport Austria 2) sowie im Livestream.

Europa League
11
Europa League
4
Bundesliga
8
Europa League
Europa League
Bundesliga
18
LAOLA1
3
UEFA Europa League Fußball FC Red Bull Salzburg FC Bologna