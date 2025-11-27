Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Am fünften Spieltag der UEFA Europa League gastiert der FC Salzburg beim italienischen Klub FC Bologna (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die "Bullen" starteten mit drei Niederlagen in die Ligaphase, konnten in der vergangenen gegen die Go Ahead Eagles aber den ersten Sieg einfahren. Bologna steht indes bei zwei Remis, einem Sieg sowie einer Niederlage.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, hat bei "Sky" die Gelegenheit dazu.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung im TV (Sky Sport Austria 2) sowie im Livestream.