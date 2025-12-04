Endstand
1:31:0 , 0:3
-
Jon Stankovic
-
Nikolai Frederiksen
-
Matthäus Taferner
-
Nikolai Frederiksen
NEWS
Nach Platzverweis: So lange muss Aiwu zuschauen
Der Sturm-Verteidiger flog im Nachtragsspiel gegen die WSG vom Feld. Jetzt steht auch fest, wie lange er fehlen wird.
Schlechte Nachrichten für die "Blackies"!
Sturm-Graz-Verteidiger Emanuel Aiwu ist am Donnerstag vom Strafsenat der Bundesliga wegen rohen Spiels zu einer Sperre von zwei Spielen verurteilt worden.
Der 24-Jährige war bei der 1:3-Heimniederlage der Steirer am Mittwoch gegen WSG Tirol im ersten Durchgang ausgeschlossen worden.
Damit wird Aiwu nicht nur im Grazer-Derby am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>), sondern auch im letzten Ligaspiel des Jahres auswärts bei der Wiener Austria fehlen.