NEWS

Nach Platzverweis: So lange muss Aiwu zuschauen

Der Sturm-Verteidiger flog im Nachtragsspiel gegen die WSG vom Feld. Jetzt steht auch fest, wie lange er fehlen wird.

Schlechte Nachrichten für die "Blackies"!

Sturm-Graz-Verteidiger Emanuel Aiwu ist am Donnerstag vom Strafsenat der Bundesliga wegen rohen Spiels zu einer Sperre von zwei Spielen verurteilt worden.

Der 24-Jährige war bei der 1:3-Heimniederlage der Steirer am Mittwoch gegen WSG Tirol im ersten Durchgang ausgeschlossen worden.

Damit wird Aiwu nicht nur im Grazer-Derby am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>), sondern auch im letzten Ligaspiel des Jahres auswärts bei der Wiener Austria fehlen.

