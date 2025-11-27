Für den SK Rapid geht es am vierten Spieltag der UEFA Conference League bereits um alles. Zum LIVE-Ticker>>>

Wollen die Grün-Weißen im Europacup überwintern, muss ein Sieg bei Rakow Czestochowa her. Vier Tage nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den GAK will Trainer Peter Stöger "unbedingt punkten" (Alle Infos >>>).

Das Gastspiel der Hütteldorfer beim polnischen Vizemeister ist im Free-TV empfangbar: Zu sehen ist die Partie ab 18:45 Uhr im Free-TV auf ServusTV und als Streamingoption auf ServusTV ON.