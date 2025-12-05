NEWS

Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Der amtierende Meister soll an einem ehemaligen ÖFB-Nachwuchskicker interessiert sein, der aktuell in der Türkei spielt.

Schlägt der SK Sturm Graz in der Türkei zu?

Glaubt man einem Bericht von "Habertürk", so gehören die Grazer zum Interessenten-Kreis von Emirhan Acar. Der 20-jährige Tiroler spielte für die U17- und U18-Auswahl der österreichischen Nationalmannschaft.

Aktuell kickt der zentrale Mittelfeldspieler für Bandirma Spor in der türkischen 1. Lig, der zweithöchsten Spielklasse des Landes. Beim Zweitligisten erkämpfte sich das Talent erst Ende November einen Stammplatz, insgesamt stand er dreimal in der Startelf.

Istanbul-Großklubs und Serie-A-Klub ebenfalls dran

Acar ist in Innsbruck geboren. Bis zur U18 spielte er für die AKA Tirol, ehe der Wechsel in die Nachwuchsabteilung des FC Turin erfolgte. Erst im Juli 2025 ging es zur Bandirma, wo er sich offenbar nicht nur ins Rampenlicht von Sturm spielte.

Laut "Habertürk" soll nämlich auch Udinese Calcio ein Auge auf Acar geworfen haben. Zudem beobachten auch die türkischen Großklubs Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce und Trabzonspor die Situation des 20-Jährigen genau.

