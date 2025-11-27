These: Es liegt an Sturm, Österreichs Ehre in Europa zu retten

Florian Hager:

Natürlich: Die Bundesliga hat Priorität, gerade in einer Saison, in der jeder Punkt zählt und der Titelkampf enger werden könnte als zuletzt. Aber wer sich Fußballprofi nennt, weiß auch, dass man nie aufgibt. Genau diese großen Abende gegen europäische Top-Teams sind es doch, wegen denen man überhaupt Fußballprofi werden will.

Und die Lage ist bei weitem nicht hoffnungslos. Nur zwei Punkte fehlen auf einen Qualifikationsplatz für die K.o.-Phase – ein Rückstand, der in wenigen starken Auftritten wettgemacht werden kann. Die Ausgangslage ist also schwieriger als erhofft, aber keineswegs aussichtslos.

Dazu kommt: Bis Februar stehen in der Bundesliga lediglich drei Spiele an. Salzburg kann sich also voll auspowern und hat auch kaum etwas zu verlieren. Im Gegenteil: En junges Team wie dieses hat sogar viel zu gewinnen.

Wenn schon Europacup, dann richtig!

Johannes Hofer:

Mir gefällt dein Optimismus, Florian! Und auch in Wundertüten können wirklich großartige Sachen sein. Genau die muss Salzburg jetzt finden. Mehr Go Ahead Eagles, weniger WSG. Denn mit den Ansprüchen der Bullen darfst du gegen die Tiroler einfach keine 2:0-Führung herschenken. Aber gegen den aktuell Fünften der Serie A braucht es definitiv noch einmal mehr als gegen den niederländischen Cupsieger.

Letztlich denke ich, dass der Salzburger Fokus in dieser Übergangssaison trotzdem auf der Hausmannskost liegen muss. Denn ohne dieses ehemals erfolgreiche Fundament fehlen dir auf die kommenden Jahre gesehen auch die Argumente auf dem Transfermarkt. Europacup-Erfolge sind in dieser Saison deshalb mehr Zugabe, als berechtigte Erwartungshaltung.