Starke Botschaft: Sturm-Fans zeigen nach Femizid in Graz Haltung

Der Mord an einer jungen Frau sorgt in ganz Österreich für Bestürzung. Die Fans des SK Sturm Graz sendeten nun eine klare Message.

Starke Botschaft: Sturm-Fans zeigen nach Femizid in Graz Haltung Foto: © GEPA
Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Fußball.

Der SK Sturm Graz musste sich im Bundesliga-Nachtragsspiel am Mittwochabend der WSG Tirol geschlagen geben (alle Infos >>>) - der sportliche Aspekt avancierte zumindest auf den Rängen zwischenzeitlich zur Nebensache.

Die Fans der "Blackies" nutzten den Anlass, um eine wichtige Botschaft zu senden.

Sturm-Fans mit starker Message

In den vergangenen Tagen sorgt der Mord an einer 31-jährigen Grazerin für Bestürzung. Nach tagelanger Abgängigkeit waren die sterblichen Überreste der jungen Frau in Slowenien gefunden worden. Der Ex-Freund des Opfers gestand die Tat bereits. Es ist der bereits 15. Frauenmord in Österreich im Jahr 2025.

In der Grazer Nordkurve präsentierte der harte Kern der Anhängerschaft deshalb ein Spruchband. "Man(n) tötet nicht aus Liebe - Femizide stoppen!", verlautbarten die Fans des amtierenden Bundesliga-Titelverteidigers.

Auf "X" teilte der SK Sturm Graz ein Foto von der Choreo, bezog mit der Bildunterschrift ebenfalls Position: "Dem ist nichts hinzuzufügen!"

