Renato Sanches: Vom Golden Boy zum Sorgenkind

Für Sturm Graz kommt es am Donnerstag in der UEFA Europa League zum Duell mit Panathinaikos Athen (Ab 21 Uhr bei CANAL+ und im Live-Ticker>>>).

Die Griechen, die vom Spanier Rafael Benítez trainiert werden, haben einige bekannte Namen im Kader vorzuweisen. Im Tor steht mit Alban Lafont eines der größten ehemaligen Talente auf seiner Position.

In der Abwehr spielen unter anderem Ex-Austrianer Erik Palmer-Brown, sowie der frühere Milan-Kapitän Davide Calabria. In der Offensive stürmt die einstige Manchester-United-Hoffnung Facundo Pellistri.

Doch der wohl prominenteste Name findet sich Mittelfeld und lautet Renato Sanches.