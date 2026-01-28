NEWS

Nach Sabitzer-Ausfall: Nächster Verletzungsschock für BVB

Vor dem CL-Kracherduell mit Inter Mailand ereilt Schwarz-Gelb eine bittere Nachricht.

Borussia Dortmund kann am finalen Spieltag der Champions-League-Ligaphase personell nicht aus dem Vollen schöpfen.

Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr hier im LIVE-Ticker und exklusiv auf Canal+ >>>) treffen die Westfalen im Signal-Iduna-Park auf Inter Mailand.

Ausgerechnet im Schicksalsspiel um die direkten Qualifikationsplätze müssen die Westfalen aber einen weiteren Ausfall beklagen. Doch auch Inter muss auf bekannte Namen verzichten.

BVB muss auf Abwehrstar verzichten

Wie der Pay-TV-Sender "Sky" berichtet, wird auf Seiten von Schwarz-Gelb neben ÖFB-Star Marcel Sabitzer auch Innenverteidiger Waldemar Anton das Duell mit den "Nerazzurri" verpassen.

Der 29-jährige Deutsche habe beim Aufbruch ins Teamhotel gefehlt. Grund dafür soll ein Infekt sein. Für den DFB-Teamspieler dürfte der Algerier Remy Bensebaini in die Startelf rutschen.

Auf Seiten der Gäste fehlen mit Hakan Calhanoglu und Nicolo Barella zwei absolute Leistungsträger im Mittelfeld. Goalgetter Lautaro Martinez dürfte ebenfalls nur von der Bank kommen.

Knifflige Ausgangslage

Inter reist als Tabellen-14. nach Dortmund und liegt damit nur einen Zähler hinter den begehrten Top 8. Für den italienischen Tabellenführer und Vorjahresfinalisten wäre das Verpassen der direkten Qualifikation eine Enttäuschung.

Während Dortmund in der Deutschen Bundesliga mit konstanten Leistungen überzeugt, ließ die Mannschaft international zu oft Punkte liegen und befindet sich derzeit auf dem 16. Tabellenrang.

