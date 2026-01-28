Für Borussia Dortmund geht es am letzten Spieltag der CL-Ligaphase noch einmal um alles.

Gegen Inter Mailand (ab 21.00 im LIVE-Ticker und auf CANAL+) können die Schwarz-Gelben sogar noch in die Top-Acht vordringen. Derzeit ist der BVB auf Playoff-Kurs, doch auch das Ausscheiden ist theoretisch noch möglich.

Umso ungelegener kommt es, dass sich in den letzten Tagen das Verletzungspech häufte: Marcel Sabitzer, Waldemar Anton und Niklas Süle fallen für Match aus. Daniel Svensson fehlt gesperrt, Salih Özcan ist für den Bewerb nicht gemeldet. Zusätzlich musste Aaron Anselmino zu Chelsea zurückkehren.

Keine Jugendspieler dabei, dafür nur vier Feldspieler

Dadurch ist der ohnehin nicht sonderlich breite Kader gegen Inter stark ausgedünnt. Cheftrainer Niko Kovac hätte anstelle der Ausfälle durchaus Jugendspieler auf die Bank setzen können.

Der Coach entschied sich allerdings dagegen, womit nur sechs Spieler auf der Ersatzbank sitzen werden. Neben den zwei Keepern hat Kovac nur vier Feldspieler (Carney Chukwuemeka, Julian Brandt, Yan Couto, Karim Adeyimi), die er einwechseln kann. Die Option, einen Innenverteidiger zu bringen, hat der Trainer in dieser Partie nicht.

